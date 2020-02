San Valentino con Lucio Battisti a Coriano

CORIANO. Venerdì 14 febbraio si festeggia la giornata dedicata all’amore e agli innamorati al teatro CorTe di Coriano con la cover band Innocenti Evasioni in “Omaggio a Lucio Battisti”. In scena Leandro Ghetti, Niccolò Chimenti, Luca Silvestri e Eugenio Nardelli ricreeranno l’atmosfera coinvolgente e spensierata dei concerti di Battisti spaziando per tutto il suo repertorio: ballate, rock d’avanguardia e suoni tipici della musica disco di fine anni 70’. A rendere tutto ancora più romantico sarà la possibilità di cenare al lume di candela nella platea del Teatro trasformata in un ClubTeatro, con il menù preparato ad hoc per l’occasione dalla Cantinetta della CorTe, famosa per i suoi sapori tipicamente romagnoli a Km0. Ingresso spettacolo con cena gourmet al tavolo € 35. (dalle ore 20,30 prenotazione obbligatoria). Ingresso solo concerto in galleria € 13 (ore 21,30). Per prenotazioni tel. 329 9461660. Prevendite online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano; corianoteatro@gmail.com; www.corianoteatro.it.