San Mauro Pascoli, un corto su Pascoli per raccontare le scuole della lumaca

Cortometraggio su “Pascoli” e la didattica della “scuole della lumaca”. Idee per scegliere la scuola per i propri figli e in continuità dai 0 fino ai 14 anni. Un modello innovativo che sarà raccontato attraverso un cortometraggio, che sarà presentato domani (ore 18.30), alla scuola primaria Maria Montessori di San Mauro Pascoli, in un appuntamento aperto alla cittadinanza (anche se la precedenza sarà data a chi deve iscrivere i propri figli in una prima). Il cortometraggio è in collaborazione con il regista Adriano Sforzi, dal titolo “Giovanni Pascoli, il fanciullino e le scuole della lumaca”. Il campus di San Mauro Pascoli poi li accompagnerà dai 0 ai 14 anni in un percorso continuo, mentre proseguono i lavori milionari per il nuovo polo scolastico statale.