“Tutti uniti per la pulizia di San Mauro Pascoli ed essere eroi del pianeta”: sabato l’iniziativa “Puliamo il Mondo”

Una giornata piena di amore per il proprio territorio. Il Comune di San Mauro Pascoli, in collaborazione con Legambiente, Avis, l’Associazione Genitori “Giovanni Pascoli”, i gruppi scout locali Masci e Agesci e l’associazione “Tracce Verdi”, annuncia l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, in programma sabato 30 novembre 2024 alle ore 14:30 presso il Parco Giovagnoli, situato in Via Montessori.

“Si tratta di un’importante occasione per diventare eroi del pianeta e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente – affermano il sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi e l’asessore all’ambiente Fausto Merciari – saranno distribuiti materiali utili per la raccolta dei rifiuti e verranno indicati i punti specifici della città dove si svolgeranno le attività di pulizia”.

“L’iniziativa, rivolta a tutte le fasce d’età, rappresenta un momento di unione e sensibilizzazione per promuovere il rispetto e la cura del territorio – evidenziano Guidi e Merciari –. Partecipando, ogni cittadino potrà dare il proprio contributo nella costruzione di un futuro più sostenibile per San Mauro Pascoli e per il nostro pianeta. Dunque, invitiamo tutti a partecipare a questa giornata di impegno civico e ambientale, per rendere la nostra città sempre più pulita e vivibile”.

Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di San Mauro Pascoli o i partner coinvolti nell’iniziativa.