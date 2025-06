“Tanto ci passo”: invece il camper blocca il passaggio livello, traffico ferroviario in tilt a San Mauro Mare

Erano passate da poco le 19 di ieri quando un camper ha bloccato il passaggio a livello di San Mauro Mare bloccando il traffico di auto e di treni. Una scena a cui chi vive in zona o la frequenta è purtroppo abituato. È stata infatti simile a tante altre: scattato il semaforo e gli avvisi che anticipano l’imminente chiusura delle sbarre il camper ha provato a passare per cercare di risparmiarsi l’attesa del treno. Ma il passaggio a livello ha una piccola salita proprio in prossimità dell’attraversamento e gli autisti si rendono conto solo troppo tardi di aver preso male le misure e con i nuovi sistemi appena la sbarra tocca il tetto del mezzo si blocca tutto. È successo così anche questa volta: treno e auto (con l’aggravante per quest’ultima che essendo giorno di mercatini la gran parte delle alternative erano a loro volte chiuse) ferme. Per ripristinarlo è stato necessario che qualcuno della polizia ferroviaria intervenisse per far passare il treno e rimettere a posto la sbarra.