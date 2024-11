San Mauro, schianto in scooter in Thailandia: grave una 25enne, morto l’amico

Terribile incidente in scooter in Thailandia: morto un giovane cileno e ferita gravemente una 25enne che abita a San Mauro Mare, ora ricoverata in una struttura sanitaria del paese asiatico.

La ragazza è laureata in grafica pubblicitaria e design a Milano. Dopo la stagione estiva è ripartita per continuare a coltivare la passione di vedere posti nuovi e maturare esperienze. Era arrivata in Thailandia da qualche settimana e il progetto iniziale era che ci rimanesse circa tre mesi. Faceva parte di un gruppetto di ragazzi con cui aveva già avuto una esperienza analoga in Australia. Un gruppo composto da giovani di varie zone d’Italia e anche da stranieri.