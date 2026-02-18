San Mauro Pascoli: viola più volte le regole della comunità: minorenne arrestato

San Mauro Pascoli
  • 18 febbraio 2026
San Mauro Pascoli: viola più volte le regole della comunità: minorenne arrestato

Nei giorni scorsi, a San Mauro Pascoli i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un minorenne in esecuzione di una misura cautelare di custodia in Istituto Penale Minorile, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni comportamentali commesse dal minore all’interno della comunità che lo ospitava, puntualmente segnalate alla competente Autorità Giudiziaria minorile dalla struttura.

Al termine delle formalità di rito, i Carabinieri di Cesenatico hanno provveduto ad accompagnare il minore presso l’Istituto Penale per Minorenni di Bologna.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui