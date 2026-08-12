San Mauro Pascoli, via Rio Salto si fa bella e sicura

Volgono ormai al termine i lavori di riqualificazione in via Rio Salto I°, nel tratto compreso tra via Myricae e via Bosnia. L’intervento, approvato a inizio anno dalla Giunta comunale e dal valore complessivo di circa 300.000 euro, ha restituito alla comunità un’arteria stradale completamente rinnovata e più sicura. Tra le novità principali spiccano la nascita di un nuovo percorso ciclo-pedonale sul lato mare largo tre metri, l’adeguamento del marciapiede sul lato monte, il ripristino dell’asfalto e l’installazione di un impianto di illuminazione a LED ex novo.

Per garantire una mobilità sempre più tutelata, sono stati realizzati attraversamenti pedonali rialzati, a cui si aggiungerà a breve un varco luminoso dotato di sistema di sicurezza “SicurLed” nei pressi di via Romagna. L’opera ha richiesto anche l’abbattimento di alcuni pini risultati instabili, che verranno tuttavia compensati ad ottobre con la piantumazione di nuove alberature nelle aree vicine. Soddisfatti il sindaco Moris Guidi e la vicesindaca Stefania Presti, che sottolineano come questo cantiere rappresenti solo il primo tassello di un piano più ampio per mettere in sicurezza una delle principali porte d’accesso al paese, garantendo massima protezione ai pedoni e ai ciclisti.