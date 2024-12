San Mauro Pascoli, vende la sua auto on line: lo truffano con un assegno falso da 20mila euro e recupera la vettura in Bulgaria

I carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli hanno denunciato per truffa in concorso tre persone e recuperando un’auto oggetto del reato che era stata trasferita in Bulgaria.

Assegno falso e la finta filiale della banca

I militari hanno iniziato la loro indagine dopo che un uomo del luogo si era presentato al comando per denunciare di aver messo in vendita la sua auto usata su un noto sito on line e di essere poi stato contattato dai sedicenti acquirenti che avevano ritirato l’auto pagandola con un assegno di circa 20.000 euro, rivelatosi poi falso. I truffatori, per carpire la fiducia dell’uomo, lo avevano anche indirizzato su un numero telefonico di una filiale del “loro” Istituto di credito, che aveva attestato la copertura dell’assegno e che, dalle verifiche in seguito effettuate dai carabinieri, è risultata inesistente.

Tre giovani truffatori