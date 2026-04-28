San Mauro Pascoli, variazione di bilancio, ecco i principali interventi del Comune per il 2026

Si è riunito lunedì 27 aprile il Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli, tra i punti all’ordine del giorno il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2025.

“Il quadro - riferisce il Comune in una nota - mostra un Ente in ottima salute finanziaria, capace di coniugare una gestione oculata del debito con una spinta senza precedenti sugli investimenti. Il risultato di amministrazione si attesta sulla cifra significativa di 6.378.394,60 euro. Di questi, quasi 5 milioni di euro (4.918.805,73 €) rappresentano fondi vincolati e accantonati per legge, mentre la parte disponibile, l’avanzo libero, è pari a 1.459.588,87 euro, risorse preziose che potranno essere reinvestite sul territorio. Viene quindi confermato l’equilibrio di bilancio, la solidità finanziaria dell’ente e la virtuosità nei pagamenti. Sul fronte entrate, si registra una stabilità del gettito tributario (8,1 milioni di euro) e della tassa di soggiorno (163 mila euro), mentre balzano all’occhio i trasferimenti correnti e le entrate extratributarie, saliti a oltre 1 milione di euro. Tale incremento è frutto della capacità dell’Ente di attrarre contributi da altre amministrazioni pubbliche e di un’efficace attività di controllo e repressione delle irregolarità”.

“I dati del rendiconto ci consegnano un Comune capace di generare valore – commentano il sindaco Moris Guidi e l’assessore al Bilancio Albert Alessandri – mentre l’indebitamento continua a scendere, attestandosi a 2,47 milioni di euro (-130.000 euro rispetto all’anno precedente). Nel corso del 2025 siamo riusciti ad aumentare la nostra capacità di spesa per la comunità ed a mantenere i tempi di pagamento ai fornitori nella media annuale di 24 giorni.”