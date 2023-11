San Mauro Pascoli, vandali buttano santini nel fiume e rubano offerte alla Madonna

Rubate le offerte e vandalizzata la celletta mariana lungo il Rio Salto. Ieri la scoperta che mani ignote hanno arrecato danni alla Madonnina, oltre a rubare la cassettina contenente le offerte per il ritiro dei santini, a loro volta buttati nel fiume. Spezzato l’altarino dove i fedeli appoggiavano lumini e dove c’era la cassettina delle offerte, buttati nel fiume Rio Salto anche alcuni vasi.

Due anni fa la celletta venne realizzata a margine della pista ciclo-pedonale del Rio Salto con la “prodigiosa immagine della Beata Vergine delle Grazie” di Fiumicino inserita nel tronco di una pianta di susino. Il Comune che ha aggiunto due panchine per sosta e meditazione. La celletta è a due metri dalla pista, su una piccola area di proprietà di Romano Rocchi che ha prestato il terreno e ieri ha fatto la scoperta.

«La Madonnina appartiene a tutti noi, credenti o non credenti - affermano gli ideatori della celletta, Mauro Rossi e Giuseppe Casadei - un gesto brutto spezzare il piccolo altare in legno utilizzato come porta santini e porta lumini, e gettare tutto nel fiume. Nella cassettina rubata ci saranno stati solo pochi spiccioli ma i santini sono stati distrutti. Ci auguriamo che gli autori di questa bravata capiscano l’inutilità e crudeltà del gesto».