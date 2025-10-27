San Mauro Pascoli, una pergamena per dire grazie ai volontari comunali

Sabato 25 ottobre 2025 nella cornice della Fiera di San Crispino, l’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli ha celebrato e onorato il prezioso impegno dei volontari comunali.

In una affollatissima serata, sul palco allestito in Piazza Mazzini, il sindaco Moris Guidi e gli Assessori hanno consegnato una pergamena di riconoscimento a tutti quei cittadini che, nel corso dell’anno, donano il loro tempo e le loro energie per il bene della comunità.

I volontari encomiati, in totale 24, agiscono nel campo del decoro urbano e dell’ambiente, dedicandosi con cura alla sistemazione del verde e al mantenimento delle aree del paese.

Il riconoscimento è stato anche conferito ai membri del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale, rappresentati alla consegna dal vice coordinatore Sadmir Djogic e dal Segretario del gruppo Matteo Grossi: un gruppo di volontari preziosissimo e fondamentale per garantire la sicurezza del territorio e i soccorsi ai cittadini in difficoltà in caso di emergenze, soprattutto di natura meteorologica, del paese.

“Questa pergamena di riconoscimento è un gesto simbolico per ringraziare tutti i volontari di San Mauro Pascoli, che prestano il loro servizio con impegno e passione a favore della nostra comunità - dichiarano il sindaco Moris Guidi e l’assessore Fausto Merciari - con questo omaggio, vogliamo esprimere la gratitudine profonda dell’Amministrazione e dell’intera cittadinanza per chi sceglie di dedicare il proprio tempo libero per il bene collettivo, sia attraverso la cura quotidiana delle nostre aree verdi, sia garantendo la nostra sicurezza in situazioni critiche. La loro dedizione è un esempio di civismo che ci rende orgogliosi.”