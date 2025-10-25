San Mauro Pascoli, “Un Talento per la scarpa”, la 20enne Barbara Bartolomeo vince anche il premio per il tacco

“Sono onorata di ricevere un premio di caratura internazionale in un distretto che ha fatto dell’alta moda il suo tratto distintivo. L’avere ricevuto anche il riconoscimento del tacco mi lascia quasi incredula”. Le parole con un velo di emozione sono di Laura Bartolomeo la 20enne di Avezzano che ieri sera (venerdì 24 ottobre) a Villa Torlonia è stata premiata dal sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi, in occasione della cerimonia della 25esima edizione del concorso ‘Un Talento per la scarpa”.

Una serata speciale per Sammauroindustria - associazione pubblico-privato che organizza questo concorso da sempre luogo di emersione nel mondo della moda calzaturiera - che nell’occasione ha festeggiato i 25 anni della sua nascita, alla presenza degli attuali soci: CBR Tacstile, Cercal, Comune San Mauro Pascoli, Pollini, Sergio Rossi, con il sostegno di Romagna Banca e Confindustria Romagna.

L’evento, aperto dal presidente di Sammauroindustria Daniele Gasperini e dal sindaco, oltre alla vincitrice, ha visto sfilare i segnalati del concorso premiati da Roberto Rossi di RR Holding, Magalì Prati in rappresentanza di Confindustria Romagna e Marco Piazzi di Pollini di Pollini nonché presidente del Cercal. A illustrare le linee portanti della 25esima edizione sono stati Maria Cristina Savani e Serena Musolesi del Cercal.

Nel corso della serata è stata svelata la vincitrice di “Un Talento per il Tacco”, dedicato al tacco d’alta moda promosso da CBR Tacstile, socio di Sammauroindustria, con il premio assegnato sempre a Laura Bartolomeo. L’azienda sammaurese ha realizzato un prototipo di scarpa sul tacco disegnato dalla giovane designer, premiata da Michele Chiauzzi di CBR Tacstile insieme al suo staff aziendale.

Sempre in occasione della premiazione è stato svelato il prototipo di scarpa del vincitore della scorsa edizione di “Un Talento per la scarpa”, il greco Alexandros Vasdekis, il cui progetto si è trasformato in calzatura grazie all’azienda Pollini. La premiazione si è chiusa con l’intervento di Francesca Lucchi consigliera delegata del Presidente Regione Emilia-Romagna, e di Gianfranco Miro Gori, fondatore e attuale direttore di Sammauroindustria, che ha ripercorso i 25 anni dell’associazione, in un percorso condiviso con il compianto Werther Colonna del Gruppo Ivas. La serata presentata da Jessica Magalotti si è conclusa con un buffet offerto da Emmefood.

Fino a domenica 26 ottobre i lavori premiati e segnalati saranno esposti nel Foyer del Teatro sempre a Villa Torlonia, insieme ai manifesti che hanno accompagnato i 25 anni del concorso, a cura di Maria Cristina Savani.