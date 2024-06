San Mauro Pascoli, un misterioso ciclomotore nascosto mette nei guai due giovanissimi

Un ciclomotore nascosto mette nei guai due giovani di Savignano e San Mauro Pascoli. Le indagini della Polizia Locale di San Mauro Pascoli erano iniziate in aprile dopo che un cittadino aveva segnalato la presenza di un ciclomotore nascosto nelle frasche nella zona dell’ex Circolo Tennis di San Mauro Pascoli, segnalandolo alla Polizia. I poliziotti hanno trovato un Piaggio Free con chiave e una targa che però apparteneva a un altro ciclomotore, mentre il numero del telaio si presentava abraso e in parte illeggibile. Dalla targa gli agenti sono risaliti al proprietario, un piccolo commerciante di San Mauro, che una volta controllato ha verificato che dal suo ciclomotore mancava la targa e ha così presentato denuncia contro ignoti per furto aggravato. La Polizia Locale a questo punto ha contattato la Piaggio che ha riferito di un numero punzonato semi-nascosto nel telaio, poi rintracciato tramite ulteriori controlli. Il proprietario del ciclomotore alla fine è risultato essere un 22enne di Santarcangelo, che ha riferito di averlo ceduto a due giovani un 17enne di Savignano e un 18enne di San Mauro Pascoli, a cui ha girato il mezzo senza targa e senza documenti. I due giovanissimi sul momento hanno smentito di averlo in possesso, ma sono stati messi all’angolo dagli accertamenti delle forze dell’ordine. Il 17enne di Savignano è stato denunciato al tribunale dei minori per ricettazione della targa, il 18enne di San Mauro Pascoli denunciato per favoreggiamento personale.