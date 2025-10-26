San Mauro Pascoli. Torre d’Oro 2025 a un giovanissimo attore di 13 anni

È Lucio Morano, giovane attore di San Mauro, ad essere insignito del prestigioso riconoscimento che ogni anno l’Amministrazione comunale conferisce ai giovani che si sono distinti nel campo del lavoro, della cultura, dell’arte, dello sport e del volontariato. Nonostante la giovanissima età - appena 13 anni - Lucio vanta già ruoli di rilievo, come quello da coprotagonista nel film “Il treno dei bambini”, prodotto da Palomar per Netflix Italia e diretto da Cristina Comencini. La pellicola, tratta da una storia vera e interpretata, tra gli altri, da Stefano Accorsi e Serena Rossi, ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui quello come migliore film drammatico al concorso “Ciak d’Oro” del 2024.

Un esordio straordinario per il giovane attore sammaurese, che attualmente frequenta la scuola “La Valigia dell’attore” di Santarcangelo di Romagna, diretta da Samuele Sbrighi.

Lucio è stato premiato dal sindaco Moris Guidi e dagli assessori ieri sera in una piazza Mazzini gremita, in occasione della Fiera di San Crispino.

«È un orgoglio poter premiare un attore così giovane e talentuoso - ha dichiarato il sindaco Moris Guidi - che si sta facendo notare nel panorama cinematografico italiano. Mi complimento con Lucio e con la famiglia, con l’augurio che il conferimento della Torre d’Oro sia di buon auspicio per una luminosa carriera.»