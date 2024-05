San Mauro Pascoli, torna il masturbatore solitario, ma stavolta è incastrato dalle telecamere

Il masturbatore solitario un anno dopo torna sul luogo del misfatto, ma questa volta viene individuato grazie alle indagini della polizia locale di San Mauro Pascoli e viene denunciato a piede libero con numerose aggravanti. Una decina di giorni fa un ragazzo sconosciuto si è avvicinato alla porta a vetri di un negozio del centro e ha attirato l’attenzione della commessa presente all’interno, si è abbassato i pantaloni della tuta e ha cominciato a trastullarsi per farsi vedere dalla giovane donna. La commessa ha chiamato la polizia locale che ha mandato subito una sua pattuglia. Il giovane non era nuovo a queste “imprese”. Esattamente un anno fa, negli stessi giorni, aveva compiuto un’azione di autoerotismo all’esterno dello stesso negozio per farsi vedere dalla stessa commessa e da una collega. La polizia locale ha guardato le immagini delle telecamere comunali che si sono rivelate molto utili. La donna lo ha riconosciuto ed è stato individuato un 24enne italiano, residente in un altro comune della vallata del Rubicone. Per lui scatta la denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, con le aggravanti di averli compiuti in un luogo di passaggio di parecchia gente, non lontano da un parco pubblico frequentato da bambini e minorenni, e di essere anche recidivo, avendo commesso i fatti due volte a un anno di distanza.