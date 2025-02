San Mauro Pascoli, Taylor Swift sfoggia i sandali rossi firmati Casadei ai Grammy Award

Che le griffe calzaturiere di San Mauro Pascoli avessero uno speciale feeling con le star della musica e del cinema era risaputo. Da Madonna a Lady Gaga, passando per Jennifer Lopez, è stato un costante fiorire di collaborazioni, solo per citarne alcune delle più celebri. Ora la lista si allunga e soprattutto si arricchisce con una delle pop star più celebri a livello mondiale, tanto da farne un fenomeno planetario. Il nome è quello della cantante Taylor Swift che nella 67a edizione dei Grammy Award si è presentata con degli abbaglianti sandali rossi. Non un modello qualunque, bensì una celebre creazione del calzaturificio Casadei: il sandalo Cappa Blade Stratosphere. Un modello in camoscio, vestito di rosso, arricchito di decorazioni in cristalli con un cinturino gioiello che avvolge la caviglia, innalzata sull’iconico tacco Blade di 12 centimetri.

Definirlo un colpaccio per l’azienda di scarpe fondata da Quinto Casadei, uno dei decani del distretto “made in San Mauro Pascoli”, è persino riduttivo. Non a caso l’attuale ceo, Arianna Casadei, terza generazione alla guida dell’azienda, ha scritto sul suo profilo social parole di entusiasmo per quanto avvenuto a Los Angeles: «È sempre incredibile quando vedi una donna che indossa i nostri stili, ma quando è l’iconica Taylor Swift al 67° Grammy Award è ancora più speciale».

Ciò che ha fatto la pop star nel giro di pochi anni in effetti ha dello stupefacente. Il suo ultimo Eras Tour è stata la tournée più redditizia di sempre, con più di un miliardo di dollari di incassi: ben oltre il record detenuto da Elton John con il suo Farewell Yellow Brick Road (oltre 939 milioni di dollari). Poi c’è l’impatto economico dei suoi concerti che movimenta più del Pil di alcuni parti del mondo. Un dato parla da sé: i suoi spettacoli negli Stati Uniti hanno prodotto un vero e proprio boom di prenotazioni in alberghi e ristoranti, e grazie a 53 dei suoi spettacoli il Pil degli Usa sarebbe cresciuto di 4,3 miliardi di dollari nel 2023.

Tutt’altro che azzardato, quindi, parlare di “fenomeno Taylor Swift”, non a caso nominata a soli 34 anni persona dell’anno dal celebre “Time”. Riflessi di luce ai quali partecipa anche l’azienda sammaurese con uno dei suoi prodotti più iconici.