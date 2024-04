San Mauro Pascoli, tanta gente all’inaugurazione del palazzetto dello sport

Discorsi, festa, applausi e taglio del nastro al nuovo palazzetto dello sport. Ieri c’era il pubblico delle grandi occasioni per l’inaugurazione del nuovo Pala Guidi, di fianco ai campi sportivi “E’ Re”, tenuto a battesimo dall’assessore regionale al bilancio Paolo Calvano. Presenti le sindache di Roncofreddo (dove risiede Guidi) e di San Mauro Pascoli. La scaletta degli interventi ha visto all’opera Tommaso Caporali, attore e speaker del volley cesenate, a dare la parola ai relatori.

«Oggi è una giornata di festa per tutta la comunità sammaurese – ha rimarcato la sindaca Luciana Garbuglia – diciamo grazie a Guidi che dalla spesa preventivata in 400 mila euro poi, per gli aumenti, ha comunque ne ha finanziati ben 620mila. Questo nuovo centro sportivo rappresenta un importante investimento nella salute e nel benessere della nostra comunità. Servirà il calcio a 5 e il volley, purtroppo deve essere ancora omologato dalla Federazione e potrà essere utilizzato per gare ufficiali solo da settembre. Pensate: la squadra “Rubicone in volley” formata da Savignano, San Mauro e Gatteo non ha un campo regolamentare e deve giocare a Rimini. Serviva questa struttura? Certo che serviva, e non è un “capannone” come qualcuno ha scritto sui social. Mancano gli spogliatoi? Certo e li deve costruire il Comune. Eravamo pronti a farlo già da mesi. Se non chè abbiamo ricevuto 3 milioni e 800mila per le scuole, dove ne spendiamo 4 milioni e mezzo e abbiamo dovuto finanziare subito la differenza. Poi abbiamo ricevuto 900mila per la mensa e abbiamo dovuto aggiungere un’altra cifra. Gli spogliatoi costano 250mila euro e ora li finanzieremo con l’avanzo di bilancio, ma potrà farlo solo la prossima Amministrazione. Poi in 2/3 mesi gli spogliatoi saranno pronti».

Dopo gli interventi di Giancarlo Guidi e degli assessori Fausto Merciari e Tiziano Bianchini, ha parlato l’assessore regionale Paolo Calvano: «la Regione ha investito molto sullo sport. E voi avete una sindaca speciale nel fare progetti e il consigliere Massimo Bulbi che ogni giorno in Regione ci sprona a finanziare. Fanno bene, perchè lo sport crea legami, salute e solidarietà. Grazie anche ai privati come Guidi che collaborano per creare strutture pubbliche per la collettività».