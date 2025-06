San Mauro Pascoli: sabato 7 giugno la Discotagliatella in piazza

L’estate sammaurese si accende con un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e del divertimento all’aperto. Dopo il successo del primo evento della rassegna, la sfilata di moda “Sapore di Moda”, a San Mauro si torna in piazza con Discotagliatella, l’evento che unisce la tradizione gastronomica romagnola all’energia travolgente della musica dance. L’appuntamento è per la sera di sabato 7 giugno dalle ore 20 nelle suggestive piazze del centro storico di San Mauro Pascoli, con i profumi delle tagliatelle romagnole, preparate con passione e maestria dalle eccellenze della ristorazione locale, quali Trattoria da Pizoun, Bottega delle Carni (che proporrà anche piatti senza glutine), Rosticceria Miro e alcuni food truck che proporranno un viaggio tra i sapori della tradizione con proposte gourmet inedite e varianti per tutti i gusti. Completeranno l’offerta, Oltreborgo da Santarcangelo, Uva Nera e Caffè nel Castello. In via Pascoli inoltre ci sarà il mercatino dell’artigianato e intrattenimento per bambini con antichi giochi di legno.

Dalle ore 21 le piazze si trasformeranno in una vera e propria discoteca a cielo aperto. Alla console ci sarà DJ Luigi Del Bianco, che proporrà una selezione dei migliori successi dance degli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Ad accompagnarlo, la voce di Marchino Chumbao, per uno spettacolo ricco di ritmo, energia e voglia di stare insieme.

L’evento è organizzato dall’Associazione dei commercianti Made in San Mauro Pascoli in collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli.