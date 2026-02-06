San Mauro Pascoli, Polizia Locale: nel 2025 controllati 4.500 veicoli

I dati del 2025 relativi all’attività della Polizia Locale di San Mauro Pascoli indicano un importante lavoro di presidio del territorio e sulla sicurezza stradale da parte degli agenti.

Nel corso dell’ultimo anno, le pattuglie della Polizia Locale sammaurese hanno sottoposto a controlli circa 4.500 veicoli su strada, 99 dei quali sottoposti a provvedimenti di fermo amministrativo o sequestro. Sono state 22, invece, le patenti di guida ritirate nel corso dell’anno.

Gli agenti hanno sottoposto in tutto 343 conducenti al controllo pre-test etilometro, determinando la denuncia di 2 di questi per guida in stato di ebbrezza.

Grazie all’intervento degli agenti, sono stati individuati e recuperati 5 veicoli risultati rubati, che sono stati così restituiti ai legittimi proprietari.

”I dati confermano l’efficienza e l’importanza dell’attività del nostro Comando di Polizia Locale sul territorio, - dichiara il sindaco Moris Guidi – con gli agenti sempre vicini e a disposizione dei cittadini. Mi complimento quindi col Comandante Cristiano Antonini e con tutti gli agenti per i risultati ottenuti.”

Gli interventi per rilievi di incidenti stradali sono stati 55 (di cui 29 con la presenza di feriti), confermando l’importanza degli agenti nella gestione delle emergenze su strada.

Oltre al controllo su strada, la Polizia Locale si è distinta per la presenza nell’attività di presidio dei 35 eventi e delle 25 manifestazioni sportive che si sono tenute a San Mauro Pascoli e Mare in quest’ultimo anno, oltre ai consueti mercati cittadini che hanno visto la presenza degli agenti in 110 giornate.

Il 2025 ha visto protagonista, inoltre, il progetto dell’Ufficio Mobile a San Mauro Mare, un’iniziativa sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna che ha permesso ai cittadini ed ai turisti di usufruire di un ulteriore servizio di prossimità per ricevere assistenza ed anche per accedere ai servizi di competenza dell’URP, senza quindi doversi recare in Municipio.

Per quanto concerne San Mauro Mare, da sottolineare l’importante servizio aggiuntivo di pattugliamento serale durante i mesi estivi, a garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico nei confronti di operatori turistici, cittadini e turisti della località costiera.

“Nell’ottica di un continuo miglioramento ed implementazione di questo fondamentale servizio a tutela della sicurezza di cittadini ed imprese, -conclude il Sindaco - proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di adeguamento dei locali di Via Nenni (adiacenti alla Sala Gramsci), all’interno dei quali, a partire dalla prossima estate, verrà trasferito il Comando della Polizia Locale, con spazi adeguatamente attrezzati e maggiormente accessibili da parte degli utenti”.