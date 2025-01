San Mauro Pascoli, più matrimoni e meno funerali: popolazione cresciuta di 47 abitanti

La comunità sammaurese cresce di 47 residenti e aumenta anche il numero di matrimoni. Emerge dai dati Istat riferiti all’anno appena concluso, che ha visto un forte incremento delle nozze celebrate sia con rito civile che religioso. Nel corso del 2024 sono state ben 41 le coppie che hanno ufficializzato la loro unione (31 con rito civile e 10 con rito religioso) rispetto alle 27 dell’anno precedente.

Un’altra statistica demografica che salta all’occhio è la diminuzione dei decessi: nel 2024 sono stati 99, ben 29 in meno rispetto al 2023.

La popolazione residente nel territorio comunale è salita a 12.344 unità: 6.075 maschi e 6.269 femmine. E questo nonostante ci sia stato un leggero calo nel numero di nascite: 88 (-4 rispetto al 2023). Tra i nuovi arrivati i nomi più gettonati scelti dai genitori sono stati Riccardo e Ginevra.

Se si fa un raffronto con 10 anni fa, quando i residenti a San Mauro Pascoli erano a 11.587, l’aumento è stato del +6,53 %.

Gli stranieri residenti sono 1.532 (corrispondenti al 12,41% del totale degli abitanti di San Mauro), in piccolo calo rispetto ai 1.535 dell’anno prima. Spicca al primo posto per numero (603) la comunità albanese, seguita dai 224 marocchini, si 145 cinesi, i 126 romeni e i 108 ucraini.

Tra le persone più longeve del comune pascoliano si distinguono le donne: a ottobre 2024 è stata festeggiata infatti una centenaria, mentre si apprestano a raggiungere nel 2025 lo stesso traguardo altre due cittadine sammauresi.

L’analisi del sindaco

«Siamo soddisfatti di quello che emerge dai dati, che denotano un aumento dei residenti e dei matrimoni - commenta il sindaco Moris Guidi - Questo ci dà una buona prospettiva per il futuro. L’obiettivo è rendere San Mauro Pascoli sempre più accogliente ed attrattiva per le famiglie, e non solo, che vogliono mettere radici nel nostro territorio. I numeri parlano chiaro: con 546 immigrazioni e 488 emigrazioni, il comune sammaurese registra un saldo positivo di + 58 persone. Questo dato evidenzia la qualità della vita che offriamo nel nostro territorio, portando sempre più persone a scegliere San Mauro Pascoli come luogo dove vivere».