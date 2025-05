San Mauro Pascoli, piove dentro la scuola: uscita anticipata per 200 alunni della Montessori

Infiltrazioni d’acqua alla scuola “Maria Montessori”, evacuate dieci classi con circa 200 alunni che hanno “saltato” le lezioni del pomeriggio. Ieri a mezzogiorno i genitori degli alunni e delle alunne delle dieci classi, tutte del tempo pieno, che sarebbero dovuti uscire da scuola solo poco prima delle 16, sono stati contattati dai rappresentanti di classe per andare a ritirare i figli da scuola alle 13 circa.

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di San Mauro Pascoli, infatti, aveva disposto la chiusura delle aule in via precauzionale. A fine 2022 lo stabile scolastico, abbastanza datato come anno di edificazione, era stato interessato da importanti lavori edili per l’efficienza energetica e miglioramento sismico come edificio scolastico, attuale sede della scuola primaria “Maria Montessori” a San Mauro Pascoli centro. Sembra che la chiusura e l’uscita anticipata degli alunni, sia dovuta alla paura che le infiltrazioni d’acqua potessero scatenare eventuali corto circuiti pericolosi.

«Le infiltrazioni erano minimali – informa il sindaco, Moris Guidi – e fin dal mattino abbiamo fatto intervenire un’impresa edile. Il dirigente scolastico ha disposto poi l’evacuazione, mentre i lavori e gli accertamenti sono proseguiti anche nel pomeriggio. Penso che si tratti di una piccole infiltrazione dal tetto, magari dove una guaina si era bucata o rovinata, e quindi va sostituita. Gli operai hanno controllato con cura. Domani (oggi per chi legge, ndr) è sabato e le classi del tempo pieno non hanno lezioni. Questo vuol dire che lunedì gli alunni potranno entrare in tutta sicurezza».