San Mauro Pascoli. Partiti i lavori per la nuova mensa scolastica della primaria Montessori

Partiti a San Mauro Pascoli i lavori di realizzazione della nuova mensa scolastica alla scuola primaria Maria Montessori. L’intervento è finanziato dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo di 819.000 euro con un contributo del Comune di 600.000.

L’intervento prevede la realizzazione di un edificio vicino a quello esistente: la nuova mensa scolastica sarà in grado di soddisfare i fabbisogni di 250 studenti. La Scuola Primaria Montessori ospita 455 alunni dei quali 179 usufruiscono del servizio refezione: l’intervento amplierà quindi l’offerta del servizio di refezione fino ad almeno 250 alunni (10 classi).

“Continua l’impegno per il miglioramento e le nuove opere necessarie in campo di edilizia scolastica - spiega il Sindaco Luciana Garbuglia – abbiamo completato in questi anni il miglioramento sismico di tutti gli edifici scolastici. Per il prossimo anno scolastico sarà già realizzata la nuova mensa e presto il nuovo polo per l’infanzia con un nuovo nido e una nuova scuola materna”.