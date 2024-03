San Mauro Pascoli, nuova biblioteca ragazzi a battesimo e 1 milione per recuperare la casa della famiglia Pascoli

L’inaugurazione della biblioteca dei ragazzi è anche l’occasione per annunciare un importante traguardo: una raggiante sindaca Luciana Garbuglia annuncia che dal ministero della Cultura è stato annunciato l’attivo di 1 milione e 34mila euro destinati al recupero della casa della famiglia Pascoli a Villa Torlonia, vicino alla chiesetta.

Stefano Bonaccini, presidente della Regione ha preso subito la palla al balzo, per ricordare che «a San Mauro sono venuto spesso in questi anni. Questo grazie alla capacità di reperire risorse da parte dell’amministrazione comunale, sia per progetti culturali che per altri settori, come per esempio il lungomare per il turismo. I bravi amministratori dimostrano di essere tali anche dalla capacità di spendere bene le risorse che vengono intercettate».

Poi ha fatto i complimenti per la nuova biblioteca per i ragazzi, che prima ospitava il centro anziani ora trasferito di pochi metri all’ex azienda Scardavi. «Bello per tutti un passaggio generazionale di questo tipo - ha chiosato Bonaccini - Questi spazi sono importanti per la comunità».

Prima del taglio del nastro della inaugurazione, Luciana Garbuglia ha anche mostrato il nuovo logo della biblioteca dei ragazzi e il nuovo gonfalone comunale, che è stato fatto rifare con i colori “giusti”.