San Mauro Pascoli, Natale 2023: il programma degli eventi

Si accende il Natale a San Mauro Pascoli, tra magnifiche installazioni luminose itineranti che caratterizzeranno il centro del paese e San Mauro Mare con tante sorprese e un calendario ricco di eventi tra intrattenimento e cultura, che immergeranno cittadini e turisti in una magica atmosfera natalizia. Il programma “San Mauro Pascoli saluta il 2023” partirà sabato 2 dicembre e si concluderà domenica 7 gennaio con iniziative che si terranno in centro storico, in biblioteca, ai musei del Parco Poesia Pascoli, a Villa Torlonia Teatro, nella Casa della Musica e al Centro di documentazione pascoliano e a San Mauro Mare. Un calendario che vedrà protagonisti, tra gli altri, la Banda Amici della Musica, Roberto Mercadini e Denis Campitelli e poi spettacoli teatrali, appuntamenti per bambine e bambini, laboratori, concerti, visite guidate al Parco Poesia Pascoli, tombole, libri e musica. Il programma “San Mauro Saluta il 2023” è promosso dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla cultura e al turismo con la collaborazione delle associazioni sammauresi: l’Associazione Made in San Mauro Pascoli, l’Associazione Torre, il Centro Sociale I Sémpra Zovàn, gli Amici della Musica, la Pro Loco Aisém.

Il programma

Il programma “San Mauro Pascoli saluta il 2023” partirà sabato 2 dicembre alle ore 17.00 con l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione dell’Albero di Natale allestito in piazza Mazzini.

Venerdì 8 dicembre in Piazza Mazzini e per le vie del centro si terrà invece l’evento inaugurale delle installazioni natalizie con mercatino e animazione a cura delle Associazioni sammauresi. Si torna in piazza anche Domenica 10 dicembre a partire dalle 15.00 con animazione e merenda per tutti le bambine e i bambini.

Sabato 9 dicembre alle 16.00 a Villa Torlonia Parco poesia Pascoli “La S-ciuptèda” monologhi in dialetto di Gianfranco Miro Gori interpretati da Lorenzo Scarponi.

Tre gli appuntamenti di Villa Torlonia Teatro a cura di Sillaba: domenica 3 dicembre alle 17.00 “Danze Americane” di Fabrizio Favale spettacolo che rientra nel circuito E’ BAL – Palcoscenici per la danza contemporanea sostenuto da ATER, giovedì 14 dicembre alle 21.00 per la rassegna “Digitali Purpurei” Roberto Mercadini incontra Michele Boldrin e venerdì 15 dicembre sempre alle 21.00 “Il Primo Secondo” spettacolo dedicato a Secondo Casadei di e con Denis Campitelli.

Sempre negli spazi di Villa Torlonia Teatro sabato 23 dicembre alle ore 21,00 ritorna il tradizionale Concerto di Natale della Banda “Amici della Musica”.

Sabato 16 dicembre alle 10.30 in Biblioteca comunale ”Piccole renne di Natale”: un laboratorio con l’argilla per bambine e bambini dai 5 anni in su.

Domenica 17 dicembre un pomeriggio di animazione in Piazza con la partecipazione del Coro di voci bianche della Scuola di Musica; sempre domenica 17 dicembre alle 17.00 concerto strumentale alla Chiesa di San Mauro Vescovo: “Attendiamo il Natale in compagnia dei 4 ottoni”.

Casa della Musica

L’Associazione Amici della Musica propone diversi appuntamenti: sabato 16 dicembre alle 21.00 nella Chiesa di San Mauro Vescovo concerto dell’Orchestra e del Coro della Scuola di Musica, sabato 30 dicembre alle 17.00 alla Casa della Musica “Gli Ottoni della Banda” concerto per quintetto di ottoni, sabato 6 gennaio alle 17.00 alla Casa della Musica “10 corde per 10 autori” un viaggio nella musica cantautoriale di duo violino e chitarra.

Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli

A Villa Torlonia sabato 16 dicembre alle 15.30 “I sapori ritrovati: le tagliatelle” laboratorio di cucina con Carla Brigliadori per bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Sempre negli spazi di Villa Torlonia l’Associazione Torre promuove una rassegna di tombole da venerdì 8 dicembre al 7 gennaio con “Giochi in Villa”. In particolare due gli appuntamenti dedicati ai bambini: lunedì 25 dicembre “Tombola con Babbo Natale” e sabato 6 gennaio “Tombola della Befana” dalle 15.00 cartelle omaggio, animazione e piccoli doni per tutte le bambine e i bambini.

Per tutto il periodo delle feste, negli orari di apertura del Museo Multimediale, continua a essere visitabile la mostra “La moda al tempo di Pascoli” a cura di AICS.

Domenica 14 gennaio alle 15.00 inaugurazione della mostra “Il Cristo rivelato” di Felice Tagliaferri a cura di Associazione Torre.

Casa Pascoli

Tutte le domeniche fino al 31 dicembre alle 11.00 visita guidata su prenotazione alla casa del Poeta Giovanni Pascoli “Storie di famiglia: l’uomo dietro al poeta” .

Biblioteca Pascoli

La biblioteca comunale propone domenica 7 gennaio alle 15.00 la “Tombola di Nati per Leggere” con libri in regalo per bambine e bambini dai 4 anni.

Piazza Mazzini e vie del centro

La rassegna vedrà momenti anche nel centro del paese. Martedì 19 dicembre ore 10,30 presso la Galleria San Sebastiano l’inaugurazione della mostra “Un paese per la pace” a cura dell’Istituto comprensivo di San Mauro Pascoli. Sabato 23 e domenica 24 dicembre dalle ore 16.00 “Babbo Natale a casa tua” per la consegna dei regali. Domenica 24 dicembre in Piazza Mazzini e per le vie del centro “Trattori scintillanti” evento itinerante con trattori allestiti a tema natalizio con consegna doni e dolciumi a cura di Pro Loco Aisém.

Centro di documentazione pascoliano

Al Centro di documentazione pascoliano prosegue la rassegna di incontri con gli autori “Parole e Voci”. Domenica 3 dicembre Franco Pollini presenta”Poeti romagnoli e d’oggi e James Joyce”. Domenica 10 dicembre Caterina Tisselli presenta “L’itinerario del cuore”. La rassegna si conclude domenica 17 dicembre con la presentazione del volume “Dal canto al disincanto nell’isola della poesia” di Gloria Fuzzi. Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito e si terranno alle 17.00.

San Mauro Mare

Anche a San Mauro Mare sono previsti una serie di appuntamenti per grandi e piccini al San Mauro Mare Xmas Village in Piazza Cesare Battisti. In particolare domenica 24 dicembre la slitta di Babbo Natale, con i suoi elfi, consegnerà doni e dolciumi a tutte le bimbe e i bimbi sulla sua originale slitta.