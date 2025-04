San Mauro Pascoli, nasce la comunità energetica, bonus di 100 euro a chi aderisce

La neonata CER porterà vantaggi in termini di autoconsumo per gli edifici pubblici stessi, con un risparmio economico di circa 100.000 € all’anno. Risorse che, quindi, potranno essere destinate dagli Enti per altri fini di interesse pubblico.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili, come noto, sono aggregazioni di persone, imprese ed enti locali, che collaborano per produrre energia in modo sostenibile e in loco, favorendo l’autoconsumo ed immettendo in rete le eccedenze. Lo Stato incentiva queste comunità con un contributo, che tuttavia non può essere utilizzato a scopo di business, ma solo per il bene della comunità. Per questo le CER non possono avere scopo di lucro.

«La costituzione della CER di San Mauro Pascoli rappresenta una delle prime esperienze di questo tipo in Regione - afferma soddisfatto il sindaco Moris Guidi - Si tratta di un progetto avviato dalla precedente amministrazione, che ora sta prendendo forma, e che porterà vantaggi economici al Comune, alla nostra Casa dei Nonni, ai cittadini e alle imprese che vi aderiranno, peraltro gratuitamente e senza alcun vincolo. Ma l’aspetto fondamentale è quello di porre in essere un percorso virtuoso di produzione in loco di energia pulita con contestuale autoconsumo. In sostanza, con la CER, a San Mauro Pascoli produrremo quasi un Gigawattora di energia pulita all’anno. La transizione energetica è un obiettivo cui tutti dobbiamo concorrere e sono certo che i cittadini sammauresi risponderanno alla grande a questa iniziativa.»

«Sono entusiasta di rappresentare la nuova Comunità Energetica di San Mauro Pascoli - dichiara il neo presidente Gianluca Evangelista - ho accettato di buon grado la carica che mi è stata proposta in quanto credo che sia importante ed urgente agire concretamente nella direzione della sostenibilità ambientale e delle fonti energetiche rinnovabili, mettendo al centro il territorio, le persone e il bene comune. Questa CER è il punto di partenza per costruire un futuro più sostenibile per le prossime generazioni di sammauresi e non solo»”

Oltre a produrre energia pulita, la CER di San Mauro Pascoli concorrerà a limitare l’emissione di CO2 in quantità pari a quella che verrebbe assorbita da parte di una foresta di quasi 15.000 alberi nell’arco di un anno.

Nei prossimi mesi occorrerà, appunto, raccogliere le adesioni di almeno 1100 utenti, che fornendo semplicemente il proprio POD riceveranno, annualmente, un bonus economico di circa 100€ direttamente sul conto corrente.

Raccolte le adesioni dei cittadini e delle imprese inizieranno i lavori di installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici ad opera di Plangreen Srl, a cui spetterà anche la manutenzione e gestione.