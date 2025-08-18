San Mauro Pascoli, morto a 86 anni lo storico apicoltore Lando Praconi

Morto il fondatore 86enne dell’Apicoltura Praconi Lando & Figli che ha sede a San Mauro Pascoli in via Rio Salto. La produzione di miele è iniziata nei primi anni ‘60 con Lando Praconi prima a Longiano e poi in pianura, ora portata avanti dai figli Alan e Massimo, con più di mille alveari dislocati in varie regioni d’Italia. “L’oro naturale” della famiglia Praconi ha vinto tanti premi anche all’estero. Lando non stava bene da qualche mese. È morto sabato all’ospedale Bufalini e subito sono arrivati centinaia di messaggi di cordoglio da tutta la Romagna e anche dal sindaco di San Mauro Pascoli: «Grazie al suo lavoro e di tutta la sua famiglia - dice Moris Guidi – il miele Praconi ha ottenuto i più importanti riconoscimenti per la qualità del miele, commercializzato in tutta Italia e non solo. San Mauro perde un uomo per bene, grande lavoratore e brillante imprenditore. Condoglianze dall’intera comunità, a tutta la famiglia Praconi».

Lascia nel dolore la moglie Anna, i figli Alan, Monica e Massimo, le nuore Cinzia e Elena il genero Sandro, i nipoti Luca, Lorenzo e Noah, la sorella Lina, altri parenti e tanti amici e conoscenti. Veglia di preghiera martedì 19 agosto, presso la chiesa di San Mauro Pascoli, dove il giorno dopo alle 15.30 si svolgerà il funerale. Poi l’ultimo viaggio nel cimitero di Longiano.