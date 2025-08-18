San Mauro Pascoli, morto a 86 anni lo storico apicoltore Lando Praconi

San Mauro Pascoli
  • 18 agosto 2025
San Mauro Pascoli, morto a 86 anni lo storico apicoltore Lando Praconi
Lando Praconi
Lando Praconi

Morto il fondatore 86enne dell’Apicoltura Praconi Lando & Figli che ha sede a San Mauro Pascoli in via Rio Salto. La produzione di miele è iniziata nei primi anni ‘60 con Lando Praconi prima a Longiano e poi in pianura, ora portata avanti dai figli Alan e Massimo, con più di mille alveari dislocati in varie regioni d’Italia. “L’oro naturale” della famiglia Praconi ha vinto tanti premi anche all’estero. Lando non stava bene da qualche mese. È morto sabato all’ospedale Bufalini e subito sono arrivati centinaia di messaggi di cordoglio da tutta la Romagna e anche dal sindaco di San Mauro Pascoli: «Grazie al suo lavoro e di tutta la sua famiglia - dice Moris Guidi – il miele Praconi ha ottenuto i più importanti riconoscimenti per la qualità del miele, commercializzato in tutta Italia e non solo. San Mauro perde un uomo per bene, grande lavoratore e brillante imprenditore. Condoglianze dall’intera comunità, a tutta la famiglia Praconi».

Lascia nel dolore la moglie Anna, i figli Alan, Monica e Massimo, le nuore Cinzia e Elena il genero Sandro, i nipoti Luca, Lorenzo e Noah, la sorella Lina, altri parenti e tanti amici e conoscenti. Veglia di preghiera martedì 19 agosto, presso la chiesa di San Mauro Pascoli, dove il giorno dopo alle 15.30 si svolgerà il funerale. Poi l’ultimo viaggio nel cimitero di Longiano.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui