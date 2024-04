San Mauro Pascoli, Moris Guidi lancia la sua lista e tre parole chiave, tra video, monologo di Mercadini e giovani supporter

È stata ufficialmente presentata ieri la lista civica di centrosinistra “Per San Mauro”, a sostegno del candidato sindaco Moris Guidi. Per l’occasione, la sala Gramsci è stata riempita da un gran numero di persone, inclusi diversi giovani.

In apertura è stato proiettato un video sulla “sammauresità”, dove si vede il candidato sindaco percorrere il territorio in bicicletta. Poi spazio all’attore Roberto Mercadini, che ha tenuto un breve monologo su tre temi chiave per la lista “Per San Mauro”: ambiente, inclusione e futuro.

Dialogando col giornalista Filippo Fabbri, il candidato sindaco Moris Guidi ha sintetizzato il percorso elettorale fatto finora e i punti fondamentali del programma elettorale: «Abbiamo tre temi fondamentali - ha detto Guidi - Sono comunità, ambiente e futuro. Temi diversi tra loro, ma uniti dalla volontà di costruire una San Mauro sostenibile, inclusiva e che dia valore a tutti. Il nostro simbolo, molto bello, rappresenta San Mauro e i suoi luoghi e i colori scelti non sono casuali: sono quelli ufficiali del nostro comune. Così come il luogo scelto è il nostro gioiello culturale, Villa Torlonia, e poi c’è il mare, che simboleggia l’importanza di San Mauro Mare e della sua vocazione turistica, e la stringa arcobaleno, che richiama il tema dell’inclusione, della coesione, di una comunità forte e unita. Mi sono candidato perché la città me lo ha chiesto insistentemente e ho detto sì come atto d’amore e gratitudine per quanto mi ha dato. Ringrazio la sindaca Luciana Garbuglia e l’amministrazione comunale uscente, che ha ben lavorato e ci ha lasciato una città viva. Io ci ho messo il cuore e ringrazio mia moglie Stefania, che mi appoggia».

Supporter e candidati

Durante l’evento sono intervenuti anche quattro giovani tra i 20 e i 27 anni, per esprimere il loro entusiastico sostegno a Guidi: Jacopo Ceccaroni , Valeria Nicolini, Marco Gobbi, Giorgia Piani. Successivamente hanno preso la parola Massimo Bulbi, consigliere regionale ed esponente del Pd, e il parlamentare Marco Croatti, del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto i complimenti a Guidi, definito «il sindaco giusto per guidare San Mauro Pascoli».

La presentazione dei candidati al Consiglio comunale è stata accompagnata dalla proiezione di un secondo video, realizzato nelle ultime settimane, che mostrava ciascun candidato in luoghi caratteristici di San Mauro, impegnato a dire la sua su un tema di particolare rilevanza.

I candidati della lista “Per San Mauro” sono 16: Albert Alessandri, Sidorela Baha, Azzurra Barducci, Gianni Bianchi, Tiziano Bianchini, Francesco Biondo, Manuel Buda, Katia Casadei, Gianluca Evangelista, Simona Fracella, Silvia Gori, Lisa Maroni, Fausto Merciari, Enrica Stefani, Riccardo Pieroni e Michele Rizzo.