San Mauro Pascoli: minorenne salta sulla panchina rossa e la danneggia, la famiglia risarcirà i danni

Nei giorni scorsi a San Mauro Pascoli è stata trovata danneggiata la panchina rossa contro la violenza di genere posta nei giardini intitolati a Oriana Brunelli, sammaurese uccisa da un uomo nel gennaio del 2023 a Bellaria. Alla fine nessun vandalismo “volontario”, ma solo un gioco finito culminato con un danneggiamento. Gli agenti della Polizia Locale di San Mauro Pascoli hanno monitorato le immagini delle telecamere che immortavalano ragazzini di 16-17 anni che giocavano e scherzavano fra loro: ad un certo punto il più robusto del gruppo ha provato a saltare la panchina, finendo col danneggiarla. I ragazzini sono stati convocati finchè non è stato scoperto il protagonista, un minorenne accompagnato dai genitori. Il ragazzo non aveva detto nulla a casa per timore di punizioni: i genitori si sono subito resi disponibili a risarcire il danno del figlio.