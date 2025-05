Voci di vendita per la Sergio Rossi. A farle rimbalzare sono diverse fonti dell’universo moda stimolate da Miss Tweed sito specializzato nello scovare i segreti del mondo fashion. Alla base di tutto ci sarebbe il difficile momento dei cinesi, proprietari del marchio sammaurese insieme a tante altre griffe. Passato nel 2021 sotto il controllo di Fosun Fashion Group, ribattezzato poi Lavin Group, Sergio Rossi nel 2024 ha registrato una contrazione del fatturato del 30%, chiudendo l’anno a 41,9 milioni di euro. Il dato evidenzia la sua difficoltà se visto soprattutto nel medio periodo, dal 2019 (pre-Covid), quando la contrazione risulta del -37% (66,5 milioni il fatturato sei anni fa). Per risollevare il marchio è stato nominato Paul Andrew quale direttore creativo senza però avere portato a risultati, almeno nell’immediato.

Insomma una situazione di generale di difficoltà che ha portato il gruppo a mettere sul mercato le sue principali griffe, dall’austriaca Wolford all’italiana Caruso, sino al marchio americano di maglieria St. John Knits. In questa lista ci sarebbe anche la Sergio Rossi e quello che preoccupa sarebbe l’intenzione della proprietà di cedere edifici e fabbriche, col rischio di coinvolgere anche lo stabilimento di San Mauro Pascoli. Per ora, comunque, nessun acquirente si sarebbe fatto avanti.

Quel che è certo è la situazione movimentata cha ha accompagnato la griffe fondata negli anni ’50 dal celebre stilista Sergio Rossi. Ceduta nel 1999 al Gruppo Gucci, poi passata ai francesi di Kering, nel 2015 è stata acquisita dal fondo Investindustrial di Andrea Bonomi, per poi approdare nel 2021 a Fosun Fashion Group poi denominato Lanvin Group. Tutto questo in attesa di un nuovo passaggio, magari decisivo per un rilancio in grande stile.