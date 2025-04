San Mauro Pascoli, la piazza chiusa fa ancora discutere: «È contro la legge regionale»

Lo scopo del gruppo è di far rivedere il progetto di riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini e dei parcheggi nelle vie annesse. Il gruppo teme che il progetto possa «colpire mortalmente le attività e la vitalità del centro che verrebbe “imprigionato” e non sarebbe funzionale a nessuno. Anche Confcommercio Rubicone ha la nostra stessa visione e ha chiesto una progettualità diversa che valorizzi commercio, turismo e terziario, tra cui interventi di rigenerazione urbana». Poi una serie di domande rivolte agli amministratori attuali: «Chi ha redatto il progetto conosceva bene la storia ultracentenaria del centro di San Mauro Pascoli ? Vorremmo anche sapere come il progetto nato con l’Amministrazione Garbuglia e poi ripreso dall’attuale Amministrazione Guidi, verrà finanziato e a cosa serve privilegiare l’aspetto estetico se poi nel contempo peggiora la vivibilità e i servizi di San Mauro Pascoli?». Infine una proposta di mediazione che salvi almeno il salvabile: «Chiediamo almeno che non si tolga la sosta veloce davanti alla farmacia e che l’accesso alla piazza rimanga aperto almeno fino alle 18 di ogni giorno. E non devono essere installate le grandi fioriere. Non sono poi più spostabili, né sono indicate per le piazze del centro storico. Nelle città di solito questo tipo di fioriere si mette nelle piazze di periferia. Chiediamo anche di non togliere i parcheggi in via Battaglini di fronte alla caserma dei carabinieri se non prima se ne trovano altrettanti in uguale prossimità».