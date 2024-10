San Mauro Pascoli, iniettati soldi nel bilancio per campo sportivo ed eventi natalizi

Variazioni di bilancio: finanziate tante opere, incluso un campo sportivo. Gran lavoro per il Consiglio comunale del 30 settembre, che ha approvato il Documento unico di programmazione 2025-2027 e rimpinguato il budget per vari lavori e iniziative.

Soldi “freschi”

Sono stati stanziati 24.500 euro per organizzare le manifestazioni natalizie, 12mila per la manutenzione e la pulizie delle caditoie stradali, 7mila per interventi su casa Pascoli, 37mila per recuperare appartamenti erp e 18mila per potature straordinarie degli alberi. Ulteriori 20 mila euro, in aggiunta a 80mila già disponibili, sono stati destinati a realizzare il camminamento di collegamento tra la nuova mensa e il plesso scolastico “Montessori” e 18mila alimenteranno altre manutenzioni straordinarie nelle scuole.

Nel programma triennale dei lavori pubblici è stato inserito per l’annualità 2025 il progetto per realizzare il manto in erba sintetica del campo sportivo dietro la palestra di via XX Settembre ed efficientare il suo impianto di illuminazione, con un investimento di 600mila euro: sarà candidato a un bando regionale.

Gli altri temi

In apertura di seduta, il sindaco, rispondendo a un’interrogazione della minoranza, ha relazionato sulle attività svolte nel corso della recente emergenza meteo, specificando nel dettaglio gli interventi eseguiti da dipendenti, volontari della protezione civile e ditte private incaricate, i numero di ore straordinarie svolte dai dipendenti comunali, i turni notturni attivati della polizia locale, l’attività del Centro di coordinamento soccorsi attivato dal prefetto di Forlì-Cesena e le date di apertura e chiusura del Centro operativo comunale (Coc).

Il Consiglio ha approvato il nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria e ha adeguato alle vigenti normative quello sulla protezione civile.

È stata invece respinta la mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza per chiedere un’area di sgambamento cani in via della Poesia. La maggioranza ha espresso voto contrario alla mozione, poiché uno spazio con quella funzione, oltre a quello presente in zona Poste, è già previsto nel programma elettorale del gruppo consiliare “Per San Mauro” e nelle linee programmatiche di mandato.

Segretario in pensione

Alla fine della seduta i consiglieri hanno ringraziato il segretario comunale Ugo Castelli, al suo ultimo giorno di servizio, per pensionamento, e gli hanno consegnato una targa di riconoscimento per l’attività svolta.