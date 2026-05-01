San Mauro Pascoli, incidente: l’auto finisce nel giardino di una casa, donna soccorsa dai Vigili del Fuoco

Incidente nel primo pomeriggio di oggi e i Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti attorno alle 13.30, in via Cagnona a San Mauro Pascoli. Una autovettura è uscita autonomamente dalla sede stradale terminando la propria corsa nel giardino di un’abitazione.

La conducente, bloccata all’interno è stata liberata dai soccorritori con l’attrezzatura in dotazione rimuovendo completamente il cristallo anteriore e veniva affidata al personale sanitario intervenuto. I Vigili del fuoco completavano l’intervento mettendo in sicurezza lo scenario. Presente la polizia locale. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’impatto.