San Mauro Pascoli, incidente: col monopattino contro un’auto, ricoverato un bimbo di 8 anni

Pauroso impatto tra un monopattino ed una vettura. È avvenuto poco prima delle 19 di due sere fa nella zona di via XX Settembre adiacente alla Arredamenti Zamagni. Un 22enne viaggiava sul veicolo elettrico assieme a suo fratello di appena 8 anni. Vivono a non molta distanza dal luogo dell’urto con la vettura. Sono stati soccorsi da ambulanze del 118 e trasferiti d’urgenza per le medicazioni del caso all’ospedale Bufalini di Cesena. Il ragazzo se l’è cavata con 4 giorni di prognosi ed è stato dimesso. Sette i giorni di prognosi per il bimbo, ricoverato in pediatria sotto osservazione.