San Mauro Pascoli, incendio nella notte: una famiglia si rifugia sul tetto, poi è salvata dai Vigili del Fuoco

Notte di paura a San Mauro Pascoli, con una famiglia salvata dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Alle ore 2.30 della notte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Mauro Pascoli per un incendio all’interno di una villetta a schiera in via Madre Teresa di Calcutta. All’arrivo delle squadre, una famiglia si era rifugiata sul tetto dell’abitazione per sfuggire alle fiamme e al fumo. I Vigili del Fuoco hanno prontamente provveduto alla messa in sicurezza e al salvataggio delle persone coinvolte, successivamente affidate ai sanitari del 118 per accertamenti. L’incendio, che ha interessato parte dell’edificio, è stato domato dopo un’intensa attività di spegnimento e bonifica da parte delle squadre operative. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo.