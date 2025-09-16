San Mauro Pascoli incendio nella notte in camera da letto, quattro persone all’ospedale, condominio evacuato

Incendio nella notte, quattro persone all’ospedale. Alle 3.30, più squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a San Mauro Pascoli per l’incendio di un appartamento al terzo piano di un condominio. Le squadre, giunte da Savignano, Cesena (con un’autopompa serbatoio) e Forlì (con un’autoscala), hanno spento le fiamme, che si sono sviluppate in una camera da letto. Il condominio è stato evacuato per precauzione, ma i residenti sono poi rientrati nelle loro abitazioni, ad eccezione della famiglia dell’appartamento andato a fuoco.

Quattro persone residenti nell’appartamento sono state portate in ospedale per accertamenti a seguito di inalazione di fumo. L’appartamento non ha riportato danni strutturali, ma è stato dichiarato inagibile a causa dei danni provocati da fumo e fuoco. Sul posto erano presenti due ambulanze e i Carabinieri.