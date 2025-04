San Mauro Pascoli, inaugurata la mensa della scuola primaria “Montessori”

Una nuova mensa per 125 studenti con consumo di energia quasi zero. La scuola primaria “Maria Montessori” di San Mauro Pascoli ha un nuovo spazio dedicato alla refezione.

Questa mattina il taglio del nastro con il sindaco, Moris Guidi, l’assessora regionale a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola, Isabella Conti, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di San Mauro Pascoli, Jaime Amaducci, e la presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Tania Bocchini. L’edificio è stato realizzato con consumo di energia quasi zero. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo nell’agosto 2023, i lavori sono iniziati a novembre dello stesso anno per concludersi a dicembre 2024, nel pieno rispetto del cronoprogramma.

La mensa può ospitare 125 utenti su un doppio turno di refezione. La superficie complessiva dell’edificio, comprensiva della pensilina, è di circa 500 mq. Gli alunni accedono all’edificio dal lato sud, sotto una pensilina realizzata come percorso protetto, come richiesto specificamente dall’Asl.

Il costo complessivo del progetto è pari a 1,5 milioni di euro, di cui 819.000 finanziati tramite PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, 81.900 euro dal fondo ministeriale per l’adeguamento prezzi (10% del PNRR) e 599.100 euro con fondi propri del Comune.

“Il benessere delle nostre bambine e dei nostri bambini - sottolinea l’assessora Conti- riguarda anche gli spazi, come questo, dedicati al pranzo. Uno spazio dove socializzare, condividere e crescere insieme. Meglio ancora se sostenibile e nel rispetto dell’ambiente. Anche questo è educare alla sostenibilità. Questa mensa è un luogo importante per tutta la comunità, realizzato riducendo i consumi grazie all’uso di fonti rinnovabili. Un investimento per il futuro di tutte e tutti”.

“È sempre motivo di soddisfazione - aggiunge il sindaco Moris Guidi- inaugurare strutture scolastiche moderne, sostenibili ed all’avanguardia come queste. Da oggi, i nostri bambini del tempo pieno avranno a disposizione spazi adeguati per consumare il pasto scolastico. Investire nell’edilizia scolastica significa guardare con ottimismo e fiducia al futuro: il benessere di una comunità e la qualità della vita delle famiglie passano anche attraverso progetti come questo. A breve, peraltro, l’offerta scolastica di San Mauro Pascoli si arricchirà del nuovo Polo 0-6 anni “G. Cerini” di via Fiumicino, garantendo una sezione aggiuntiva di Asilo Nido. Voglio ringraziare l’ex sindaca Luciana Garbuglia e tutta l’amministrazione precedente per aver pensato, avviato e finanziato questo progetto. Ringrazio anche l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Scuola dell’Unione Rubicone e Mare e tutte le ditte che hanno reso possibile questo bellissimo intervento”.