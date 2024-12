San Mauro Pascoli, inaugura la nuova sede di “I-Service”

È stato il sindaco Moris Guidi, accompagnato dalla sua “vice” Stefania Presti, ad inaugurare lunedì pomeriggio la nuova sede di “I-Service”, il gruppo immobiliare multi-servizi che opera con diverse sedi in Romagna (Cesenatico, Cervia, Rimini) e che - da qualche mese - ha fondato il suo centro direzionale al civico 113 di via del Progresso, nella zona artigianale di San Mauro Pascoli.

Il taglio del nastro, celebrato davanti agli occhi emozionati di una trentina di collaboratori, segna l’inizio ufficiale di un’avventura che, in realtà, parte da lontano visto che i sette soci del gruppo, tutti professionisti del territorio, vantavano già solide esperienze nel settore immobiliare.

“Siamo professionisti che ci conosciamo da anni - spiega il direttore commerciale Marco Maietta - un gruppo nato quasi spontaneamente più per affinità di valori che per reali esigenze lavorative. Questo ci ha permesso di sommare le nostre competenze, di ampliare la gamma dei servizi e contestualmente di offrire maggiore qualità ai nostri clienti. Nel mega-screen del nostro ufficio campeggia la scritta ‘i nostri valori rivalutano il tuo immobile’ che non è solo uno slogan, ma è l’inciso che meglio rappresenta la nostra identità e il nostro modo di lavorare”.