San Mauro Pascoli, in un anno 101 abitanti in più

San Mauro cresce di 101 residenti e allo stesso tempo registra un numero costante di stranieri.

Dai dati statistici risulta una maggioranza numerica del gentil sesso rispetto ai maschi: 6.264 a 6.033. Venendo poi alla popolazione anziana, sono due le donne che quest’anno festeggeranno il primo “secolo” di vita. Ci si sposa poi ancora, soprattutto in municipio, che batte alla grande la chiesa in questo campo: nel 2023 si sono svolti 27 matrimoni, di cui 21 civili e 6 religiosi. Stabili, infine, le separazioni e i divorzi: in tutto sono stati 12.

Per toccare con mano l’aumento costante di popolazione basta fare un raffronto con 10 anni fa, quando a fine 2013 i residenti a San Mauro Pascoli erano a 11.611, e ora sono saliti a 12.297 (+ 5,9 %). Trainano la volata gli arrivi da fuori comune, con la popolazione in aumento, mentre i residenti stranieri segnano numeri sostanzialmente stabili. Dall’esame dei dati statistici a fine 2023, infatti, San Mauro Pascoli risulta contare 1.535 stranieri, pari al 12,48 % della popolazione. Tra le comunità più rappresentate spiccano quelle degli albanesi (628), marocchini (252), cinesi (156), rumeni (126) e ucraini (93).

I residenti sono cresciuti di 101 unità (+ 0,83 %), arrivando a quota 12.297. Negativo il saldo naturale, con un -36, dovuto a 92 nati e 128 deceduti, ma ci sarebbe un motivo: «La natalità da noi rimane buona -sottolinea Luciana Garbuglia, sindaca di San Mauro - 92 nuovi piccoli sammauresi non sono pochi. La mortalità più alta è dovuta alla presenza sul territorio di una casa protetta con oltre 90 persone dove vengono ricoverati anziani anche da altri territori. Vista l’età avanzata poi si registrano più decessi naturali di sammauresi “acquisiti”. Ma è soprattutto positivo il saldo migratorio, con un + 137, dovuto a 592 persone immigrate, contro 455 emigrate. I trasferimenti da altre località hanno quindi fatto la differenza».

La zona offre ancora occasioni di lavoro nelle attività calzaturiere, industriali, agricole e nei servizi. «In città notiamo che alcune aziende cercano manodopera – conferma la sindaca di San Mauro – soprattutto specializzata ma non solo. La città poi ha scuole e servizi di prim’ordine. Per questo i trasferimenti da altri territori. È quindi un bel segnale avere 101 cittadini in più - rimarca - con la popolazione residente che passa da 12.196 a 12.297 e anche l’aumento dei nuclei familiari che passano da 4.898 a 4.943. Insomma San Mauro è una comunità vivace che sa attrarre nuovi residenti».