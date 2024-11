San Mauro Pascoli, in pensione dopo 46 anni di lavoro l’agente William Presepi

Oggi, dopo 46 anni di servizio, nel corpo della polizia locale di San Mauro Pascoli, ha terminato la sua attività con l’ultimo giorno di lavoro il sovrintendente William Presepi. L’agente che da oggi si gode la meritata pensione per 14 anni ha lavorato come agente stagionale e 32 anni come effettivo, a parte alcune stagioni invernali, ha sempre lavorato nel corpo della polizia municipale di San Mauro Pascoli. Presepi, quando lavorava come stagionale, in estate prestava servizio in Romagna, mentre in inverno si trasferiva a lavorare sempre come agente in montagna. Ha operato a Cortina, in Val d’Aosta e a Selva di Valgardena. In quest’ultima località ha svolto servizio come scorta dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, che per una breve vacanza scelse la località di Selva di Valgardena. Con la conclusione dell’attività lavorativa del sovrintendente che da oggi appende la divisa al chiodo se ne va un pezzo di storia del comando della polizia municipale di San Mauro Pascoli, dove Presepi è sempre stato un punto di riferimento per i colleghi e per i sammauresi.