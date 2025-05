San Mauro Pascoli in lutto: è morto Antonio “Midio” Mengozzi

La città piange Antonio Mengozzi detto Midio di 80 anni. È morto domenica all’ospedale Bufalini di Cesena. Originario di Monteleone, classe 1944, era rimasto in collina fino a 21 anni, poi si era trasferito a San Mauro Pascoli dove aveva avviato un’impresa edile che ha costruito le ville ai più importanti imprenditori calzaturieri. Era in pensione da tempo, ma era attivo su più fronti. Grande appassionato e collezionista di moto d’epoca, in particolare di Moto Guzzi, è stato presidente o vice de “Il Velocifero club” di Rimini. Lo scorso autunno aveva ricostruito con cura la celletta mariana distrutta dai vandali lungo il percorso del Rio Salto.

La scomparsa lascia nel dolore la moglie Lucia, i figli Fabio con Daniela e Paola con Fabio, i nipoti Denis, Gabriele, Mariagiulia, Giovanni e Vittoria, altri parenti ma soprattutto tanti amici e conoscenti. Oggi verrà allestita la camera ardente al cimitero di San Mauro Pascoli, venerdì (ore 20,30) si terrà in chiesa la recita del rosario e sabato alle 15, il funerale sempre presso la chiesa parrocchiale di San Mauro Pascoli.