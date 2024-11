San Mauro Pascoli, impianti fotovoltaici in dieci edifici pubblici: “Un passo concreto verso un futuro sostenibile”

La convenzione prevede l’installazione di impianti fotovoltaici su dieci edifici pubblici, tra cui scuole, asili e altre strutture comunali. Le sedi coinvolte includono l’Asilo Nido “Il Bruco”, la Scuola Materna “Il Pettirosso”, la Scuola Materna “L’Usignolo”, la Scuola Elementare “Zavalloni”, la Scuola Elementare “Montessori”, la Scuola Media “Pascoli”, la palestra di via XX Settembre, il deposito comunale in via Villagrappa, la RSA in via Neruda e la Casa dei Sammauresi in via del Centro. Questi impianti avranno una capacità complessiva di 951,80 kWp, e forniranno energia non solo agli immobili pubblici, ma anche ai cittadini che decideranno di aderire alla Comunità Energetica. L’adesione alla CER sarà gratuita e si stima che ogni famiglia partecipante (anche se non in possesso di impianto fotovoltaico) possa risparmiare in media 130,85 euro all’anno sui costi energetici. Per l’avvio effettivo della CER è necessario raggiungere un numero minimo di 1.100 famiglie aderenti.