San Mauro Pascoli, il ricordo del campanaro morto da 115 anni

Uno storico manifesto funebre e una Messa in suffragio dopo 115 anni dalla morte. In questi giorni molti sammauresi hanno visto nelle bacheche funebri della città un insolito manifesto che ricorda il 115° anniversario della morte di Paolo Zavatta. Anche la grafica è particolare perché corrisponde al manifesto originale ritrovato nei mesi scorsi, dopo una tragedia del 1909.

Paolo Zavatta è tragicamente scomparso il 22 agosto 1909 cadendo dal vecchio campanile della chiesa di San Mauro di Romagna (solo in seguito è diventata San Mauro Pascoli). Come era solito fare nelle giornate festive, Zavatta era salito nella “cella campanaria” per suonare manualmente le campane. Ma venne colpito dal ritorno di una delle campane e precipitò a terra, finendo infilzato in un palo di sostegno di una rete metallica. In seguito i familiari, in particolare il nipote Giovanni Zavatta e la moglie Giovanna Soci detta “Scintilla”, hanno conservato il manifesto funebre e i pronipoti Lorenzo, Giuseppe, Roberto, Elisabetta, Massimiliano, Miriam e Fiammetta, in collaborazione con le pompe funebri Magnani e gli appassionati di storia locale Mauro Rossi e Giuseppe Casadei, hanno deciso di ricordare il 115° anniversario della scomparsa, con un manifesto dove è riprodotto proprio quello originale del 1909.

Il testo del manifesto in poche parole descrive Paolo Zavatta: “Sia pace all’anima di Paolo Zavatta operaio buono religiosissimo tolto improvvisamente di vita per fortuita caduta dall’alto di questo campanile di San Mauro il 22 agosto 1909, in età di anni 41 e mesi 7, destando il compianto generale e lasciando la madre la moglie i figli i congiunti nell’estrema desolazione”. «Un testo con parole semplici – dicono Mauro Rossi e Giuseppe Casadei - ma essenziali e profonde, racconta molto bene chi era Paolo Zavatta e tutta la drammaticità di quell’evento. Un episodio del quale si è persa la memoria e che prossimamente ricorderemo anche con un pannello che sarà affisso proprio nel vecchio campanile dove è avvenuta la tragedia».

Intanto giovedì 29 agosto, alle 20,30, un Messa in suffragio di Paolo Zavatta si celebrerà nella chiesa parrocchiale, ricordando anche Giovanni Zavatta e Giovanna Soci.