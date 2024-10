San Mauro Pascoli. il progetto delle due piazze verdi conquista 200mila euro di finanziamenti

Le piazze Mazzini e Battaglini inverdite ottengono 200mila euro di fondi europei del Pnnr. Il progetto per avere spazi “green” in un centro storico che oggi è tutto cemento ottiene un sostegno economico importante.

Dalla Regione hanno comunicato che nell’ambito del bando per la riqualificazione delle aree commerciali e la promozione del territorio, su 36 progetti ritenuti da cofinanziare, c’è anche quello di San Mauro Pascoli. L’importante era prevedere la riqualificazione di giardini e centri storici a corredo anche di mercati rionali, eventi enogastronomici e festival. A San Mauro hanno ben inteso la filosofia e si sono mossi in quella direzione. La Giunta regionale punta a valorizzare con questa iniziativa le aree a vocazione commerciale, migliorare la qualità degli spazi pubblici e incentivare la crescita economica. Nel contesto dell’applicazione della nuova Legge regionale per lo sviluppo dell’economia urbana e la qualificazione ed innovazione della rete commerciale e dei servizi, si è previsto un investimento complessivo di oltre 4 milioni per finanziare 18 progetti di riqualificazione delle aree commerciali e 1 milione per sostenere altrettante iniziative di promozione commerciale.

L’iter per la piazza

Da un paio d’anni si parla di restyling delle due piazze centrali di San Mauro, una delle quali, quella intitolata a Mazzini, è di fronte al municipio. La precedente amministrazione aveva affidato il progetto a “Laprimastanza” e poi ha organizzato tre incontri con la cittadinanza, nella biblioteca comunale. I numerosi partecipanti agli incontri hanno scelto a grande maggioranza l’ipotesi “green” degli spazi principali della città. Il processo partecipativo era stato ribattezzato “Piazziamoci le idee”e mirava appunto a riqualificare piazza Mazzini e annesse piazze del centro città. Un’occasione per ascoltare la comunità e coinvolgerla nella definizione di uno spazio collettivo. La grande maggioranza dei presenti, e di coloro che hanno mandato mail o fatto commenti diretti alla giunta, ha confermato la scelta innovativa del verde nelle due piazze, suggerendo solo di rivedere un po’ la posizione del palco e del verde su piazza Battaglini.

La soddisfazione del sindaco

«Grazie alla scelta degli alberi nelle grandi vasche di piazza Mazzini - rimarca il sindaco Moris Guidi - il nostro progetto è stato molto apprezzato a Bologna. Il costo complessivo si avvicinerà ai 500mila euro, ma 200mila ci arriveranno dalla Regione. Piazza Mazzini non sarà interamente pedonalizzata, ma dei due attuali ingresso uno verrà chiuso per tutelare di più i pedoni, incentivare la convivialità e rendere piacevole la frequentazione dell’area mercatale. Quindi le modifiche alla viabilità ci saranno, ma saranno leggere, come hanno indicato i cittadini nel corso del processo partecipativo promosso dalla precedente amministrazione comunale».