San Mauro Pascoli, il Parco Poesia nella rete di “Musei Italiani”

Il patrimonio culturale di San Mauro Pascoli conquista una nuova, importante vetrina nazionale. I musei del Parco Poesia Pascoli sono infatti entrati ufficialmente a far parte di “Musei Italiani”, la prestigiosa piattaforma digitale del Ministero della Cultura che raccoglie i principali siti museali del nostro Paese. Da oggi, la casa natale del poeta e il museo pascoliano immersivo di Villa Torlonia sono visibili sul portale ministeriale e, a brevissimo, i visitatori potranno consultare in tempo reale anche tutte le mostre attive all’interno delle due strutture. Il sindaco Moris Guidi ha espresso grande orgoglio per questo traguardo, definendolo un riconoscimento del valore storico e artistico del patrimonio locale e il frutto dell’eccellente lavoro di squadra svolto dal settore cultura e dalla direzione museale.

Attualmente i luoghi pascoliani attraggono già oltre 12mila visitatori all’anno tra turisti, scolaresche e appassionati. Questo successo è l’esito di una costante attività di valorizzazione che spazia dalle ricerche scientifiche all’organizzazione di festival letterari, rassegne di poesia, teatro ed eventi musicali. A dare una spinta decisiva alla visibilità di San Mauro Pascoli è stata anche la recente uscita di “Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”, il film del regista Giuseppe Piccioni trasmesso su Raiuno, che ha visto proprio Villa Torlonia trasformarsi in un set cinematografico d’eccezione.

Dal film è stata anche tratta una mostra fotografica che rimarrà aperta al pubblico a Villa Torlonia fino al prossimo 25 ottobre. Per rispondere alla forte domanda della stagione estiva e intercettare i turisti che scelgono la Romagna per le vacanze, i musei hanno inoltre ampliato la propria offerta. Oltre al consueto orario diurno, le strutture propongono aperture straordinarie serali, visite spettacolo dedicate al giallo dell’omicidio del padre del poeta e serate speciali in concomitanza con gli appuntamenti delle rassegne di Rèverso e del festival Il Giardino della Poesia.