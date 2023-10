San Mauro Pascoli, il paese dei calzolai festeggia le sue radici con tre giorni di festa di San Crispino

I sammauresi sono pronti a rituffarsi nella tradizione della fiera di San Crispino, giunta alla 40ª edizione, tra mostre, stand gastronomici, musica, animazione e il simbolo del paese: la calzatura.

Il patrono protettore dei ciabattini verrà festeggiato nelle giornate di sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 ottobre. Tra i tanti eventi previsti spiccano le iniziative dedicate alla calzatura, con banchetti dei calzolai allestiti in piazza Mazzini, la mostra “Le più belle del reame: il cammino della bellezza” nella sala del municipio e un’altra dei progetti vincitori del concorso “Un talento per la scarpa”, allestita a Villa Torlonia, entrambe a cura del Cercal. Venerdì 27 ottobre ci sarà anche la premiazione, preceduta da un convegno e una tavola rotonda, della 23ª edizione del concorso che aveva come tema “L’invenzione della forma. Dedicato a Sergio Rossi”: appuntamento alle 15

Vendite negli outlet

Alcuni dei più importanti brand sammauresi, come Giuseppe Zanotti, Sergio Rossi, Pollini, Baldinini, Grey Mer, promuovono un’apertura coordinata dei loro outlet, per una vendita straordinaria. Un’occasione da non perdere per chi ama le scarpe di alta qualità.

Inaugurazione e premio

L’amministrazione comunale , alle 12 di sabato, inaugurerà invece il giardino storico di Casa Pascoli-parco delle rimembranze, alla presenza dell’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori e dei consiglieri regionali Lia Montalti e Massimo Bulbi. Alle 20, in piazza Mazzini , verrà invece conferito il premio “La torre d’oro 2023”, assegnato alla giovane ricercatrice sammaurese Giulia Giorgetti.

Mercato e cultura

Oltre al tradizionale mercato, al Parco delle rimembranze verrà allestito il market di design, ricerca e creatività “Commonplace”.

Mercoledì ottobre, alle 10.30, a Villa Torlonia saranno inaugurate la mostra “La moda al tempo di Pascoli” a cura di Aics, e “Donne belle”, esposizione di opere dell’artista-scultore Ilario Fioravanti. L’Associazione astronomica del Rubicone allestirà nella sala parrocchiale la mostra “È tutta questione di fisica”. Nella galleria San Sebastiano si potrà ammirare “Rievoluzione: architettura della poesia”, di Gloria Fuzzi; al centro sociale “I Sempra Zòvan” le fotografie storiche “80 anni di scuola elementare”; in piazza Battaglini la mostra missionaria del Centro missioni; in via Fratelli Bandiera un’esposizione di vecchi banchi di scuola a cura di Giuseppe Casadei e Mauro Rossi.

Domenica alle 16, al Centro di documentazione pascoliano, sarà presentato il libro “Il Rubicone e il Compitum. Storia di un confine”, di Maria Teresa Pazzaglia. Nell’occasione, la biblioteca Pascoli organizzerà un mercatino dei libri usati, dalle 9 alle 18.

Laboratori, spettacoli, tombola

In piazza Mazzini, nelle tre giornate di festa, si terranno laboratori dei mestieri per ragazzi organizzati da maestri dell’artigianato locale di Cna Forlì-Cesena. Sabato 21 ottobre , alle 16.30, in piazza Mazzini ci sarà lo spettacolo di burattini “Baci, abbracci e... bastonate”. Alle 21, musica con “Mama cover party band”.

Domenica 22 ottobre, alle 16.30, esibizione di street dance e danza sportiva firmata Asd Move Dance alle 17.30, mentre al lago Pascoli si terrà il 3° Trofeo di San Crispino e al parco “Cento Comuni” sono in programma balli e canti della tradizione popolare.

L’associazione “Amici della musica” propone “È l’ora della musica!” sabato 21 e domenica 22, dalle 15 alle 18.

Martedì 24, nella chiesa di San Mauro, concerto di musica polifonica del Coro internazionale San Nicola.

Torna anche la tombola di San Crispino, preceduta dalla mini-tombola per i bambini, con Andrea Prada.

La Pro Loco e altri gruppi proporranno piatti tipici.