San Mauro Pascoli, il museo dei Commodore è virtuale ma cerca sede

Il primo museo Commodore cerca sede. Domenico Colamarino, inventore e appassionato di raccolta di oggetti del passato, da qualche mese si è trasferito da Gambettola, patria del riciclo e della Mostrascambio, a San Mauro Pascoli e continua a macinare idee e progetti.

«Ci è capitato - continua Colamarino - nel corso di vari lavori di mettere da parte dei vecchi computer della Commodore e in occasione di mercatini, manifestazione e fiere, li ho esposti per vedere se piacevano, o comunque per sondare il terreno e vedere quanto interesse c’era attorno a queste macchine. Abbiamo notato una grandissima passione, soprattutto tra i nostalgici cinquantenni, che lo utilizzarono a suo tempo. La cosa mi ha incuriosito e facendo ricerche su internet ho scoperto che da almeno dieci anni a questa parte sono tanti coloro che hanno cominciato a cercare questi apparecchiature e a collezionarle». Continua: «Un museo Commodore sarebbe di sicuro interesse, perché c’è un diffuso e forte legame con tutti i computer di questa storica marca, e non solo. Tra l’altro, l’interesse per queste macchine non è solo una prerogativa di quelle generazioni che hanno vissuto in prima persona la magica epoca dei Commodore Vic-20, Commodore 16, Commodore 64. Anche molti giovani si sono avvicinati a questi gioielli per semplice curiosità e comunque per il nome “Commodore”, che ha fatto la storia dell’informatica ed è diventato il simbolo di un’epoca irripetibile».

Colamarino ha pensato di mettere le sue apparecchiature a disposizione di chi desidera ammirarle, ma per il momento solo in modo virtuale. «Ho creato un museo online - riferisce - come ho fatto precedentemente per il “Museo dell’oggettistica del Novecento”. Ho sen conoscenza a disposizione di tutti, con la speranza che magari qualche amministrazione comunale o enti accreditati volessero aprire un museo fisico. In quel caso io e mia moglie doneremmo le apparecchiature. Il sito è visibile all’indirizzo: https://museo-commodore.webnode.it/».