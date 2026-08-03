San Mauro Pascoli, “Il Giardino della Poesia”: il 5 agosto omaggio ai poeti di Santarcangelo

Cala il sipario su Il Giardino della Poesia con un omaggio ai poeti di Santarcangelo. Più precisamente quelli identificati nel “Circolo del giudizio”: Tonino Guerra, Nino Pedretti, Flavio Nicolini, Lello Baldini, Gianni Fucci, Rina Macrelli.

Mercoledì 5 agosto (ore 21.15) nel Giardino di Casa Pascoli a San Mauro Pascoli si ripercorre quell’esperienza nella serata intitolata Il Circolo del Giudizio: cinema e poesia, televisione e letteratura, con Gianfranco Miro Gori e letture di Annalisa Teodorani. Nell’immediato dopoguerra, a Santarcangelo, si formò un gruppo di giovani, definito appunto Circolo del giudizio, che spiccò il volo dai confini della “piccola patria” per farsi conoscere in ambito nazionale e all’estero attraverso la poesia, cinema, televisione e letteratura. Quel gruppo si formò in un contesto privo di grandi istituzioni culturali, ma animato da intense relazioni sociali, dalla vita di piazza e da un forte clima di rinnovamento politico e culturale dopo la fine del nazifascismo. Più che di un vero circolo organizzato, si trattava di una comunità informale di giovani che si riunivano per discutere di letteratura, poesia, cinema, musica e politica, definendosi all’inizio “la Comune”, in riferimento ideale alla Comune di Parigi del 1871.

La serata prende spunto dal volume di Gianfranco Miro Gori, Il Circolo del Giudizio. Cinema e poesia, televisione e letteratura, che sarà disponibile nella serata. Ad accompagnare l’evento, letture della poetessa santarcangiolese Annalisa Teodorani.

L’evento è a ingresso libero. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Gramsci (via Nenni, 2). Nel corso della serata sarà possibile visitare la casa natale del Poeta. Info 3761221531