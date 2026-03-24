San Mauro Pascoli, i 30 anni di Peter Pan: “Al tempo dell’online, i consigli e un sorriso fanno la differenza”

Una bella lunga storia di vicinanza, fiducia e relazioni autentiche con clienti diventati nel tempo amici: è quella di Elena Zocchi, fondatrice e titolare del negozio di abbigliamento Peter Pan in via Pascoli a San Mauro Pascoli, che domenica pomeriggio 29 marzo festeggerà insieme alla cittadinanza i trent’anni di attività in quello che è diventato, a tutti gli effetti, un negozio identitario del cuore per il paese.

Per l’occasione, Sabrina Baldazzi, responsabile Confartigianato del Rubicone a cui l’attività è associata da molto tempo, le ha consegnato questa mattina una targa a riconoscimento del valore di un’impresa che, negli anni, ha contribuito in modo significativo all’attrattività del centro storico di San Mauro Pascoli. A partire dalle 16 di domenica sono previsti intrattenimenti per bambini e una merenda aperta a tutti, in un clima di festa e condivisione.

«Aprii il negozio il 26 marzo 1996 – racconta la titolare – inizialmente specializzato nell’abbigliamento per bambini. Col tempo l’offerta si è ampliata anche ad altri capi». Un percorso fatto di impegno e scelte importanti: «Negli anni ho avuto anche negozi a Santarcangelo e Valverde, pur mantenendo sempre quello originario di San Mauro Pascoli. Poi ho deciso di dedicarmi a tempo pieno a quest’ultimo, affiancata dalla collaboratrice Elisa Ravegnini».

Elena Zocchi non nasconde le difficoltà: «La crisi del commercio di prossimità esiste ed è strutturale. Tuttavia, credo che i negozi di vicinato debbano puntare sulle proprie forze e sulla loro unicità, valorizzando soprattutto l’aspetto umano unito a quello professionale. I consigli, i suggerimenti, il sorriso, il rapporto diretto con la clientela rendono l’esperienza d’acquisto qualcosa di piacevole e gratificante, al contrario dell’online, dove mancano relazioni, emozioni, contatto».

Ma per crescere serve anche un contesto urbano adeguato. «Premesso che tutto parte dalla passione, dalla capacità e dall’impegno dei commercianti – sottolinea – sono fondamentali anche condizioni favorevoli: a partire dalla piena accessibilità dei negozi, da un arredo urbano curato, un centro storico accogliente, costruito come un salotto dove le persone possano sostare e vivere la bellezza del luogo».

La fiducia, per Elena Zocchi, resta il motore di tutto: «Se non ne avessi, non continuerei questo mestiere. Nasce dalla volontà di mettersi in gioco ogni giorno e di coltivare relazioni con i clienti e con il paese. La festa di domenica non è solo di Peter Pan, ma di tutti coloro che in questi trent’anni hanno contribuito alla sua crescita e alla sua storia, e anche una festa della nostra amata San Mauro Pascoli, dove sono nata e sono felice di operare».