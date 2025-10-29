San Mauro Pascoli, Halloween, vietati botti e petardi: «Il territorio verrà monitorato dalle forze dell’ordine»

SAN MAURO PASCOLI. Il Comune di San Mauro Pascoli ricorda in una nota che in occasione della festa di Halloween di venerdì 31 ottobre, e nei giorni adiacenti, così come stabilito dal Regolamento comunale di Polizia urbana, «è fatto divieto assoluto di utilizzare botti, petardi, nonché di fare un uso improprio di qualsiasi altro articolo che possa risultare fastidioso o molesto, nell’ambito del territorio comunale, che verrà monitorato dalle forze dell’ordine».

«In particolare», aggiunge la nota, «si fa appello alla cittadinanza affinché rispetti tali disposizioni, che hanno come obiettivo la sicurezza di tutti, contribuendo a evitare incidenti e disagi, in particolare per le persone più vulnerabili e per gli animali domestici»

«Per garantire l’incolumità di tutti i cittadini, degli animali e dell’ambiente, è fondamentale il rispetto del regolamento comunale. – afferma il sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi – Un atteggiamento responsabile, attento e rispettoso delle normative contribuirà a rendere il Halloween un’occasione di festa serena e sicura per tutti».