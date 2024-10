San Mauro Pascoli, ha una crisi epilettica mentre guida: salvato dai carabinieri

Una manovra improvvisa e strana di un’auto, accostata dal conducente su un lato della via Emilia, nascondeva un attacco di epilessia in corso. Se ne sono accorti, la scorsa settimana, i carabinieri di una pattuglia della stazione di San Mauro Pascoli, che hanno intuito che qualcosa non andava e hanno effettuato una rapida inversione di marcia. Avvicinatisi all’abitacolo, hanno visto che l’uomo al volante, residente nella zona del Rubicone, era stato colpito da una verosimile crisi epilettica. Dopo avergli assicurato la regolare respirazione con attività di soccorso, hanno chiamato il 118, che lo ha trasportato in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena.